На Донетчине директора и бухгалтеров госучреждения будут судить за любовь к бензину, газу и микроскопам

На Донетчине директора и трех бухгалтеров госучреждения обвиняют в завладении имуществом учреждения. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В суд направлен обвинительный акт по ч. 5 ст. 27, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 (завладение должностным лицом чужим имуществом в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2018 годов директор государственного учреждения, которое находится в г. Мариуполе совместно с тремя бухгалтерами составляли заведомо подложные официальные документы по списанию топлива, а именно бензина марки А-95 и сжиженного газа, в результате чего директор незаконно завладел имуществом госучреждения на общую сумму более 60 тыс. грн», – говорится в сообщении.

«Кроме того, осенью 2014 года указанное лицо вывезло с неконтролируемой территории Донецкой области и спрятало в частном помещении своего родственника в г. Мариуполе имущество учреждения – микроскопы и другое лабораторное оборудование, общей стоимостью 395 тыс. грн», – отметили в прокуратуре.

По результатам проведенных обысков незаконно присвоенное имущество изъято.

В прокуратуре проинформировали, что за совершение особо тяжкого преступления директору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

За пособничество в завладении должностным лицом чужим имуществом, которое находилось в его ведении, и составлении заведомо поддельных официальных документов, бухгалтерам грозит наказание на срок до 5-ти лет лишения свободы.