Днем похороны, а результаты теста к «вечеру»: Что пришлось пройти женщине в «ДНР», чтобы попрощаться с сыном

27 июля в «ДНР» впустили с подконтрольной Украине территории 60-летнюю Татьяну Николаевну, у которой в «республике» скончался единственный сын. Как она попала на похороны, рассказали в местном паблике в соцсетях.

После отчаянного видеообращения 27 июля в 12:30 оперативный штаб принял решение пропустить женщину через КПП «по специальному распоряжению».

В 14:40 женщина прошла через украинский КПВВ «Новотроицкое» и направилась в сторону «республики». Около 19:00 она пересекла КПП «ДНР» «Еленовка», где подписала соглашение о двухнедельной обсервации. Ее и всех прибывших отвезли в городскую больницу №9 в Макеевке.

Похороны сына были запланированы на середину дня 28 июля. 28 июля в 9:00 в больнице Татьяне Николаевне сделали тест на коронавирус COVID-19 и сказали «ближе к вечеру» ждать результат.

Позже уточнили, что результат теста будет известен около 15:00 или раньше. В 13:00 состоялось отпевание сына, а в 13:39 женщине сообщили, что пришел отрицательный результат теста на коронавирус. «Далее в администрации главы ДНР, оперативном штабе и других структурах в течение часа принималось дополнительное решение, в результате которого Татьяна попала на похороны сына», – сообщают в местном паблике.

Там также рассказали, что Татьяну Николаевну отпустили из больницы на самоизоляцию до 10 августа, после чего ей проведут повторный обязательный тест на COVID-19.

«Также нам стало известно, что письмо, которое 25 июля Татьяна отправила на почту штаба "Здоровое движение", автоматически попало в папку "Спам" по причине домена ".ua" у отправителя. Во избежание таких проблем каждому желающему пересечь линию разграничения нужно присылать несколько писем с временным промежутком и звонить на "горячую линию" штаба для уточнения, была ли принята заявка», – пишут в соцсети.

Сама женщина высказала большую благодарность всем, кто поддержал ее в соцсетях, в местных пабликах – только благодаря широкому резонансу она смогла все же попрощаться со своим единственным сыном.

После того, как стало известно, как именно женщина ждала прощания с сыном, в соцсетях поднялась еще одна волна возмущения. В особенности люди возмущены тем, сколько пришлось ждать результата теста в неизвестности, а также тем, что в оперативном штабе еще около часа «принимали дополнительное решение».

Напомним, что Татьяна Николаевна утром 26 июля прибыла на КПВВ «Новотроицкое», чтобы проехать в направлении «республиканского» КПП «Еленовка». Но «ДНР» не подтвердила отосланную женщиной заявку въезд. Отчаявшаяся пенсионерка записала видеообращение «главе ДНР» Денису Пушилину. 27 июля ее впустили в «ДНР».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. 27 июля в очередной раз на один день КПП был открыт на въезд и выезд.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.