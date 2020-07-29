Зеленский прокомментировал нарушения перемирия на Донбассе

Украина полностью выполняет договоренности по сохранению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня, 29 июля, заявил президент Владимир Зеленский.

«Что касается устойчивого прекращения огня. Это главный пункт в Минском процессе. Это главный пункт, я считаю, не только на заседаниях "нормандской четверки". Это главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей. Без прекращения огня ничего не будет», – сказал глава государства.

При этом президент отметил, что на Донбассе фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие… Что касается той стороны, все будет зависеть от Российской Федерации. Смогут ли они все контролировать, смогут ли – самое главное – придерживаться тех договоренностей, которые у нас были», – добавил президент.