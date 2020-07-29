Без права на залог: Подозреваемого в избиении бойца «Азова» арестовали

Запорожский апелляционный суд вынес решение взять под стражу без права внесения залога подозреваемого в избиении бойца полка «Азов» Олега Черевко, который впоследствии от полученных травм умер в больнице. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба суда.

«Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда г. Запорожья. Также в зале апелляционного суда присутствовали представители полка «Азов», ветераны, представители общественности и СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье избили военнослужащего батальона «Азов», который прибыл в кратковременный отпуск из зоны проведения Операции Объединенных сил. В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 г. р. В настоящее время он задержан.

Избитый военнослужащий полка «Азов» Олег Черевко утром 27 июля умер в реанимации больницы Запорожья от полученных тяжелых травм.