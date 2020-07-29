Подрывали и грабили банкоматы: В Виннице задержали двоих жителей Донетчины, которые входили в преступную группу

В Виннице правоохранители задержали двоих жителей Донецкой области, которые подрывали и грабили банкоматы по всей стране. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Винницкой области.

«29 июля около 4:00 утра в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства», – говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, члены группы приехали из Донецкой области с целью совершения на территории области преступлений.

С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить деньги. Злоумышленники бежали с места происшествия на автомобиле «Ауди», однако их задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек.

«Подозреваемые пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершали преступление. Полицейские провели осмотр автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства. Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски, осуществляется документирование их преступной деятельности», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.3 ст.185 УК Украины («Кража»), ч.2 ст 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). За такие преступления грозит до 10 лет заключения.