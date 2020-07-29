В центре Славянска теперь можно срочно вызвать полицию с помощью тревожной кнопки (Фото)

В центре Славянска (Донецкая обл.) появилась кнопка экстренного вызова правоохранителей. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

За считанные минуты после подачи сигнала тревоги граждане смогут получить помощь наряда полиции охраны. Устройство отмечено специальным информационным знаком «Срочный вызов полиции» и является частью региональной программы по безопасности «Безопасный город».

Вызвать правоохранителей всегда можно по телефону «102» с мобильного телефона, но при этом потерпевшему необходимо четко назвать свое местонахождение и описать причину обращения. В стрессовой ситуации это может вызвать осложнения и занять некоторое время, необходимое для задержания нападающего «по горячим следам».

Для подобных случаев существует еще один очень действенный способ: вызов полиции охраны с помощью тревожной кнопки. При этом оператор пульта наблюдения уже точно знает место вызова и сразу направит по необходимому адресу ближайший наряд.

И если раньше такие системы находились только на охраняемых объектах Славянска, то на днях первая тревожная кнопка появилась «в свободном доступе» – на остановке общественного транспорта возле перекрестка улиц Банковской и Генерала Лозановича.