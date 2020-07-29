Местные выборы в прифронтовых районах Донбасса могут пройти при условии гарантий безопасности, – Разумков

Местные выборы в Донецкой и Луганской областях будут проведены и в прифронтовых населенных пунктах при условиях обеспечения гарантий безопасности. Об этом сегодня, 29 июля, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время посещения контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» (Донецкая обл.), передает «Цензор.НЕТ».

«Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций... Если будет возможность, я уверен, они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, – выборы того не стоят», – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий – это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.

«Это три основные позиции, которые должны быть при проведении любых выборов, как в Киеве и во Львове, так и на территориях прифронтовых. Я сторонник того, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов, их надо проводить, однако в пользу политическому пиара этого делать нельзя», – отметил Разумков.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.