Кравчук прокомментировал свое возможное назначение главой ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет, передает «Сегодня».

Кравчук отметил, что и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

«Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?» – сказал первый президент.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую делегацию в ТКГ временно возглавил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.