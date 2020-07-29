Кто заменит Кучму в ТКГ: Зеленский назвал возможных преемников

От работы руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) зависит территориальная целостность и суверенитет нашего государства, поэтому выбор кандидата на эту должность происходит с особой ответственностью. Об этом во время общения со СМИ после посещения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

«Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно выбираем человека, который может возглавить группу (делегацию Украины в Трехсторонний контактной группе, – ред.). Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого – самое главное – уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. На весах – наша территориальная целостность, наш суверенитет. А значит, не только наша современность, но и будущее Украины», – отметил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что делегацию Украины в ТКГ должен возглавить человек с опытом, который является центристом и которого уважает большинство населения нашего государства.

«Поэтому этот выбор – не просто очередная должность. Это один из самых сложных кадровых выборов», – сказал президент.

Глава государства отметил, что на должность руководителя украинской делегации в ТКГ есть несколько претендентов. В частности, это вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук. Также ведутся переговоры с другими кандидатами на эту должность.

«Это не просто руководитель. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем (делегации Украины, – ред.) Трехсторонней контактной группы должны все быть командой. Поэтому в ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека», – констатировал Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил Леонида Кучму за тяжелую и ответственную работу на посту главы делегации Украины в ТКГ.

Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.