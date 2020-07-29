Авто «МЧС» не могли подъехать: В «ДНР» сгорело полкрыши жилой пятиэтажки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.) сегодня, 29 июля, произошел масштабный пожар. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, около 12:00 загорелась крыша жилого дома в микрорайоне №1 в Торез. Крыша сгорела более чем наполовину, также пострадали верхние этажи.

Когда группы «МЧС» из Тореза (Чистяково – ред.), Шахтерска и Снежного (около 10 авто) прибыли на место происшествия, появилась проблема с забором воды: в соседних водоемах ее оказалось мало. Кроме того, была затруднена возможность проезда к пятиэтажке, потому что местные жители ранее самостоятельно перегородили дорогу возле дома небольшими блоками, «чтобы машины не гоняли».

На данный момент пожар ликвидирован. О причине возгорания и пострадавших пока не сообщается.