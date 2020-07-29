Два новых КПВВ на Донбассе должны обустроить за 4 месяца, – замглавы Минреинтеграции

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе есть договоренности об открытии двух дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда в Счастье и Золотом (Луганская обл.). Планируется их обустроить за 4 месяца. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Он отметил, что украинская власть сделала все для того, чтобы КПВВ заработали.

«В Золотом с украинской стороны уже построены определенные комплексы строений и сооружений как для режимной территории, сервисной территории, где люди смогут получать определенные услуги. А также речь идет о Счастье. Буквально на этой неделе в рабочей группе, куда вошли представители и Минреинтеграции, и других, прежде всего, местных, органов власти, определяют место вместе с военными, где именно можно будет обустроить и режимную территорию, и сервисную территорию для наших граждан», – сказал Замлинский.

По его словам, в рамках договоренностей ТКГ определены сроки в пределах 4-х месяцев.

«То есть мы ожидаем, что за 4 месяца оккупационная власть все-таки выполнит свои обязательства и смонтирует или построит комплекс строений и сооружений, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную украинскому правительству территорию и получить там все необходимые услуги», – уточнил замминистра.

Он добавил, что перечень возможностей и услуг КПВВ будет расширяться.

«Мы предусматриваем, как и для других КПВВ, чтобы граждане могли получить и медицинскую услугу, посоветоваться с семейным врачом, возможно, тут же воспользоваться программой "Доступные лекарства". Мы предусматриваем, что там будет аптечный киоск или аптечный пункт, в зависимости от возможностей помещений. Там должна быть и комната матери и ребенка. На каждом КПВВ должен быть мобильный ЦПАУ, где можно было бы получить те или иные документы», – перечислил Замлинский.

Кроме того, он добавил, что также рассматривается возможность организации междугородних и межобластных пассажирских перевозок прямо с КПВВ.

Ранее сообщалось, что в Луганской области на линии разграничения будет только один автомобильный КПВВ – в Золотом. В Счастье пункт пропуска будет пешеходным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»