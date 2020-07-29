Требовали деньги и угрожали убить детей: На Луганщине будут судить жителей Донетчины

За вымогательство более 2 млн грн с угрозами убийством на Луганщине будут судить трех жителей Донетчины. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Ведомством направлен в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы по факту вымогательства в особо крупных размерах с угрозами применения насилия и сбыта особо опасного психотропного вещества (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

«По данным следствия, преступная группировка в составе трех жителей Донецкой области угрожали жителю Луганщины – сыну местного фермера – применением физического насилия и убийством, а также убийством его детей, повреждением имущества в случае неуплаты так называемого "откупа". Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родных, был вынужден в течение августа 2019 года – мая 2020 года передать указанным лицам более 2 млн грн. Правоохранителями установлено, что, с целью контроля поведения и психологического давления на мужчину, ему сбывали особо опасное психотропное вещество – амфетамин», – говорится в сообщении.

При передаче последней части денег – 500 тыс. грн – обвиняемых задержали. Во время обысков у них изъяли деньги, золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.