Было одно из лучших мест для отдыха с семьей: Житель Горловки показал Гольмовский ставок (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий побывал на одном из водоемов города.

В частности, в горловском поселке Гольмовский, к северу от которого проходит линия разграничения, есть ставок. Вода в нем, по словам горловчанина, чистая и теплая.

Валерий показал также пляж с установленными зонтиками. Во время его пребывания на пляже из отдыхающих была только одна семья с детьми. Он сообщил, что был на водоеме в минувшие выходные, и отдыхающих было немного больше.

При этом в комментариях горловчане вспоминают, что до начала военного конфликта это было одно из лучших мест для отдыха с семьей, на пляже всегда было много людей.