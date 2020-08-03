Необычный пейзаж: Житель Луганска спустился на дно мелового карьера (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал меловой карьер.

Карьер внушительных размеров находится в районе улицы Павловская – между ул. Андрея Линева и кварталом им. Ленинского Комсомола. Когда-то здесь добывали мел и делали из него известь.

Сейчас крутые склоны карьера зарастают кустами и деревьями. Пейзаж для местности необычный, при этом люди появляются здесь редко, так как объект малоизвестный, он находится вдали от оживленных маршрутов. Кроме того, он с одной стороны скрыт от глаз лесным массивом. Стоит отметить, что при этом белую площадку больших размеров хорошо видно из космоса.

Луганчанин нашел плавный, за исключением нескольких участков, спуск – тропинку, ведущую вниз.

Мужчина спустился на выровненную площадку на дне карьера. Также луганчанин показал, как выглядит закат солнца из карьера.