В «ЛНР»: В Луганске показали университет, из названия которого убрали имя Шевченко (Фото)

Житель временно неподконтрольного украинским властям Луганска прогулялся по территории «Луганского национального университета имени Тараса Шевченко», который был переименован в «Луганский государственный педагогический университет».

Мужчина прошел по улице Оборонной в Луганске. На этой улице неподалеку от здания университета – много небольших магазинчиков, есть также пункты обналичивания средств и обмена валют.

Далее луганчанин подошел к зданию университета, где демонтировали памятник-барельеф Тарасу Шевченко. Работники в это время занимались монтажом новой таблички.

Житель Луганска прошел на территорию учебного заведения. Она огорожена металлическим забором, на аллеях установлены скамейки. Территория выглядит ухоженной: кусты подрезаны, на клумбах высажены цветы, газоны приведены в порядок, везде чисто.

Напомним, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко был переведен на подконтрольную украинской власти территорию, и в данное время находится в Старобельске (Луганская обл.). 23 января 2019 года состоялось открытие отремонтированного учебного корпуса и нового общежития вуза-переселенца.

В июне 2020 года в «ЛНР» заявили, что к новому учебному году проведут оптимизацию системы высшего профессионального образования, вследствие чего в вузах закроется ряд специальностей и один институт закроют.