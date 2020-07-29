Добро пожаловать в Магадан: В России хотят переселять на Колыму жителей неподконтрольного Донбасса

В России представители партии Захара Прилепина предлагают разработать программу переселения жителей из «Л-ДНР» в Магаданскую область. Такое предложение внес кандидат в депутаты Магаданской областной Думы от партии «За правду» Сергей Заплатин, передает «Сайт города Донецка».

«Донбасс – развитый промышленный регион с высокой плотностью населения. В связи с вооруженным конфликтом и неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой экономика Донбасса находится в стагнации, что сопровождается высокой безработицей и низким уровнем заработных плат. Значительная часть населения Донбасса работает вахтовым методом либо же эмигрирует в Россию и Европу. Мы считаем целесообразным открыть в республиках Донбасса представительства Магаданской области с целью популяризации программ трудоустройства и переселения», – заявил Заплатин.

По его словам, для решения демографической проблемы края с 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в «Программу переселения соотечественников».

«О том, что эта программа "хромала", не писал только ленивый. Ожидали до 300 тыс. переселенцев в год, а получили на порядок меньше. Более того, часть переселенцев, в том числе граждан Украины, отказывалась от льгот, положенных по программе, чтобы не быть привязанными к региону или рабочему месту», – признает кандидат в депутаты.

«Пока же, мы должны констатировать, что в первом квартале 2020 года в Дальневосточный федеральный округ переселился 1081 соотечественник. Очень скромный результат», – добавил Заплатин.

Новость возмутила жителей неподконтрольной части Донбасса, он высказываются об этом в комментариях в соцсетях:

Анатолий: «Маладца! Ну, что остается – на Дамбас товарняков поболе отправить, а там как в песне – "по тундре, по широкой дороге, где мчится скорый "Воркута – Ленинград"»;

Роман: «Чеченцам нехай это своим предложит»;

Лариса: «Крыша поехала? Сам поезжай, покажи пример. А мы дома на своей земле жить будем»;

Юля: «Поезжай, Прилепин, туда, куда нас посылаешь, сам. Личным примером укажи путь россиянам, которые любят Россию, где нужно жить. А мы живем у себя дома. Донбасс – наша родина, наш дом».

Напомним, ранее для привлечения беженцев на Колыму в РФ запустили программу «Дальневосточный гектар». Людям, приехавшим по программе переселения соотечественников, он выдавался безвозмездно.