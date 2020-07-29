На Донетчине суд рассмотрит дело о ДТП с нетрезвым полицейским

На Донетчине будут судить полицейского, который, будучи нетрезвым, попал в ДТП. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что завершено досудебное расследование в отношении работника полиции, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 6 февраля 2019 года младший инспектор группы реагирования Покровского межрайонного отделения Управления полиции охраны в Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2108", двигаясь по автодороге Александровка – Покровск – Константинополь, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля "Жигули" получил телесные повреждения средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Максимальное наказание по указанной статье – ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.