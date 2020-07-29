Приблизить услугу: На каждом КПВВ планируют организовать отделения или банкоматы «Ощадбанка»

В правительстве планируют приблизить услуги для жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. В частности, организовать отделения «Ощадбанка» или банкоматы на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Он напомнил, что ряд внутренне перемещенных лиц, которые вынужденно находятся на неподконтрольной украинской власти территории, должны через определенное время проходить верификацию в органах социальной защиты или в «Ощадбанке».

При этом, по словам замминистра, во время карантина гражданам, находящимся на неподконтрольной территории, украинские соцслужбы и Пенсионный фонд продолжают начислять все выплаты.

«Мы как министерство предложили, что на период действия карантина плюс 30 дней, все начисления сохраняются – и пенсии, и соцвыплаты. Людям начисляются и зачисляются средства на их личный счет в "Ощадбанке". И они в любой момент, когда будет возможность прийти в отделение "Ощадбанка", смогут получить всю сумму или ту, которую они считают нужным в пределах тех начислений, которые им сделали органы социальной защиты», – сказал Замлинский.

Замминистра добавил, что в Минреинтеграции хотят приблизить и эту услугу, и на каждом КПВВ должно быть соответствующее стационарное отделение, или банкомат, или мобильное отделение, где граждане могли бы получить свои деньги.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»