И «мэр» Горловки: Экс-пионеры обсуждают останки лагеря Володи Дубинина в Урзуфе (25 фото)

В курортном селе Урзуф (Донецкая обл.) на берегу Азовского моря долгие годы был популярен Детский оздоровительный центр имени Володи Дубинина. Последние 12 лет лагерь закрыт, и с годами его инфраструктура ветшает, передают «Донецкие новости».

Как и все учреждения подобного типа центр был популярен в советские годы, тогда он действовал в формате пионерского лагеря. Здесь отдыхали дети преимущественно из Горловки и Донецка, путевки выдавались «по профсоюзной линии». После распада СССР оздоровительное учреждение перешло к «Донецккоксу».

Лагерь имени Володи Дубинина находится в 200 метрах от моря. Ранее территория была ухожена, кроме основных корпусов были баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки. Работала библиотека, различные кружки, дети организовывали концерты, развлекались на дискотеках, посещали экскурсии. За смену здесь отдыхало по 220 детей (как правило – 4 смены за лето, в советское время доходило до 6-8 смен).

Но в 2008 году ПАО «Донецккокс» приняло решение законсервировать лагерь, с этого момента он закрыт.

У региональной власти были планы перевести лагерь на баланс области. Сообщалось, что на возобновление его работы необходимо около 9 млн грн.

В апреле 2014 года депутаты Донецкого областного совета на сессии единогласно проголосовали за прием целостного имущественного комплекса ДОЦ имени Володи Дубинина из частной в областную собственность. Решение было принято на основании заключения комиссии, которая обследовала территорию и установила, что несмотря на закрытие с 2008 года его материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. В частности, описывались:

два спальных корпуса вместимостью по 110 чел.;

административно-хозяйственное здание для сотрудников лагеря;

здание медпункта;

столовая с технологическим и холодильным оборудованием, которое находилось в рабочем состоянии;

здания для работы кружков;

спортивная инфраструктура.

Ожидалось, что здесь ежегодно будут оздоравливаться 1100 детей льготных категорий.

Но «русская весна» и дальнейшая война не позволили реализоваться этим планам.

В соцсети Ксения Войтенко и Юрий Грицук опубликовали фотографии нынешних видов лагеря имени Володи Дубинина.

Ранее побывавшие в нем уже солидно повзрослевшие «дети» с ностальгией вспоминают, как проводили лето в лагере. И сожалеют о судьбе своего любимого места отдыха.

«С 1 класса каждое лето проводила в этом чудесном лагере. Печально читать, что он разрушен», – отмечает горловчанка Ирина Лупашку, которая сейчас живет в России.

«Лагерь моего детства. Однажды, когда я была в Совете дружины, пришлось даже вести пионерскую линейку. Фишка в том, что в то время с нами отдыхали ребята из ГДР, и я вела линейку на двух языках, в т.ч. и на немецком. И сейчас помню: "Ун фридом оф социализмус зай бирай..." Мне очень нравится мой лагерь и все воспоминания о нем. Благодарю своих родителей, что дали мне столько возможностей и радости!», – вспоминает Ирина Перебейносюк.

«Я тоже в далеком детстве была, 8 смен, мне сейчас 57 лет. Немецкие пионеры к нам приезжали, помню у них были синие галстуки. Они нам мастер-класс показали – как на белой х/б ткани рисовать тушью, а потом проглаживать рисунок утюгом, принт оставался даже после стирки... Мы обменивались адресами, потом переписывались и высылали друг другу конфеты и сувенирчики. Ностальгия у меня по той атмосфере в лагере очень сильная, смотрю на фотки столовой – те же колонны, те же двери в кухню, из которой мы во время дежурства выносили стопки тарелок, вилки, ножи и ложки расставляли на столы... Даже место для танцев – у нас называлось "массовка" – такая же, как тогда», – ностальгирует Лариса Зверева.

Как оказалось, здесь проводил пионерское детство и нынешний «мэр» неподконтрольной украинской власти Горловки Иван Приходько. «42 года назад я первый раз приехал в Дубинина. Пробыл ровно 15 смен. Прошел все 16 отрядов. Ездил каждый год по две смены. Это был самый лучший лагерь. Всех помню. Директор, Эмилия отчество запамятовал. Ее дочь Лада. А Казатинский с его танцами чего стоил. Какое было счастливое детство», – написал он в соцсети.