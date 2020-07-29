Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе нужно учесть в бюджете 2021 года, – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что вопрос о компенсациях за разрушенное в ходе боевых действий жилье на востоке Украины будет учтен при подготовке бюджета на 2021 год. Об этом он сообщил сегодня, 29 июля, в ходе рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Он отметил, что сейчас этим вопросом занимаются и Кабинет министров, и профильные комитеты Верховной Рады, и военно-гражданские администрации.

«Но сегодня есть несколько проблем. Первая проблема связана с COVID, с теми ограничениями, которые мы можем наблюдать в государственном бюджете Украины. Вы знаете, что было достаточно серьезное уменьшение по всем отраслям, чтобы сформировать так называемый антиковидовский фонд... Если мы говорим об организационных вопросах, то мы готовы это делать. Но, прежде всего, это бюджет, о котором я уже упомянул. И второй вопрос связан с тем, чтобы сохранялась тишина на фронте... Я надеюсь, что благодаря прекращению огня, что есть сегодня, мы сможем реализовать и это направление работы», – сказал Разумков.

В то же время глава ВР подчеркнул, что речь идет о долгосрочном и системном процессе, поскольку трудно решить одним постановлением тот объем вопросов, который сегодня есть и на линии соприкосновения, и на прифронтовых территориях.

«Мы готовы в этом участвовать. Депутаты этим занимаются, готовы поддерживать, помогать в этих вопросах. Юридическую базу создать не такая большая проблема, как ее наполнить. Вырыть канал – это одно, а так, чтобы в нем появилась вода... Сегодня бюджет – это вода, которая позволит питать эти территории. Я надеюсь, что при подготовке бюджета на 2021 год это будет предложено и учтено Кабинетом министров Украины, а мы как Верховная Рада готовы в этом помогать», – отметил спикер Верховной Рады.

В Донецкой облгосадминистрации напомнили, что всего в регионе от боевых действий пострадало 13 288 домов, из которых 12 155 – частных, 1056 – коммунальной собственности, 53 ОСМД и 24 жилищно-строительных кооператива.

Совместными усилиями области, местных общин, ГСЧС и международных организаций на сегодня восстановлено 7750 домов, в том числе частных – 6901.