Нуждается в медпомощи: В плену «ДНР» 4-й месяц удерживают 20-летнего Богдана Максименко

20-летний Богдан Максименко 4-й месяц находится в плену «ДНР». Сейчас парня удерживают в «СИЗО» Донецка. Об этом сообщила крестная парня, блогер Наталия Казеннова в Facebook.

Она отметила, что Богдан нуждается в медицинской помощи.

«В понедельник (27 июля, – ред.) его мама общалась со "следователем" по теме медицинского обследования. Он заявил, что впервые слышит об этом, хотя есть официальное письмо от "МГБ", в котором четко написано, что будет проведено медицинское обследование. По нашей информации, которую семья получила от врача СИЗО, обследование не проводилось», – рассказала Казеннова.

«Единственное, что радует, – родные могут передавать необходимые лекарства. Однако, каково истинное состояние Богдана – мы не знаем», – добавила она.

Как сообщалось ранее, Богдан Максименко был задержан в Донецке представителями «МГБ ДНР» 10 апреля – у него дома провели обыск, конфисковали компьютер и забрали парня в неизвестность. Родные более 70 дней не могли выйти с Богданом на связь. У парня врожденный порок сердца и он нуждается в медицинской помощи.