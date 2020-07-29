Красный Крест отправил 5 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольный Донбасс

Сегодня, 29 июля, по маршруту Киев–Донецк и Киев–Луганск последовало пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Два грузовика с более 40 тоннами продуктовых наборов и стройматериалов пересекли линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое". А вчера в КПВВ "Станица Луганская" пограничники оформили на выезд во временно оккупированную территорию три автомобиля с тремя тоннами школьных принадлежностей и стройматериалами», – говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь предназначена для жителей временно неподконтрольных территорий, которые непосредственно страдают от боевых действий.