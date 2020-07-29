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Красный Крест отправил 5 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольный Донбасс

29.07.20 17:12
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

Сегодня, 29 июля, по маршруту Киев–Донецк и Киев–Луганск последовало пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Два грузовика с более 40 тоннами продуктовых наборов и стройматериалов пересекли линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое". А вчера в КПВВ "Станица Луганская" пограничники оформили на выезд во временно оккупированную территорию три автомобиля с тремя тоннами школьных принадлежностей и стройматериалами», – говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь предназначена для жителей временно неподконтрольных территорий, которые непосредственно страдают от боевых действий.

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