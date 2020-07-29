Итого – 15: Еще 6 выпускников школ Донетчины получили высшие баллы по ВНО

По результатам ВНО школьников Донецкой области к ранее полученным 9-ти высшим баллам по математике и физики, добавились еще 6 – по химии, английскому языку, истории Украины и биологии. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По 200 баллов по химии получили:

Славянск – Дмитрий Лещинский, выпускник Славянского опорного учреждения общего среднего образования I-III ступеней (учитель Марина Хохлова);

Краматорск – Дарья Гармаш, выпускница Краматорского заведения общего среднего образования № 22 (учитель Виктория Рудика).

«Кстати, на счету Дарьи это уже вторая самая высокая рейтинговая оценка во время ВНО – 200 баллов она также получила по математике», – отметил Кириленко.

Максимум по английскому языку набрали Жора Папоян – выпускник Мариупольского городского лицея (учитель Андрей Голютяк) и еще один выпускник прошлых лет.

«Еще один выпускник прошлых лет получил 200 баллов по истории Украины», – добавил глава Донетчины.

А лучший результат ВНО по биологии получила Анна Вовненко из Краматорска – выпускница ОШ № 10 (учитель Оксана Кожемякина).

Как сообщалось ранее, максимально возможное количество баллов по ВНО набрали 7 будущих абитуриентов из Донецкой области – по математике, и двое – по физике.