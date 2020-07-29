Часть воевала на Донбассе: В Беларуси задержали 32 наемника частной военной компании

Сегодня, 29 июля, ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, передает белорусское издание «Белта».

«Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», – рассказали белорусские правоохранители.

В администрации санатория, куда прибыли приезжие, обратили внимание на нехарактерное для российских туристов поведение и однообразную одежду в стиле «милитари». Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Эти 32 человека сегодня ночью были задержаны, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Следственный комитет Беларуси в отношении них проводит проверку.

Был опубликован список задержанных граждан Российской Федерации, оказалось, что часть из них воевала на Донбассе. Несколько человек внесены в базу «Миротворец», о нескольких информацию подтвердил российский писатель Захар Прилепин.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», – цитируют Прилепина российские СМИ.

При этом он утверждает, что наемники находились в Минске не с целью дестабилизировать ситуацию в стране, а из столицы Белоруси они должны были отправиться в другие точки мира.