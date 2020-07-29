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На Луганщине семьи участников АТО получат компенсации для обеспечения жильем

29.07.20 18:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Местные бюджеты Луганской области получили более 63 млн грн на выплату денежной компенсации для обеспечения жильем льготных категорий граждан. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Для Луганской области из государственного бюджета выделена субвенция в размере 63 445,304 тыс. грн на выплату денежной компенсации за необходимые для получения жилые помещения», – говорится в сообщении.

В том числе для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины предусмотрены средства в размере 61 822,858 тыс. грн. Они направлены в города Лисичанск, Северодонецк и Марковский, Меловской, Новоайдарский, Старобельский районы 61 человеку, принимавшему непосредственное участие в антитеррористической операции.

«Для семей погибших и лиц с инвалидностью вследствие войны I-II групп, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, – в размере 1 622,446 тыс. грн. За эти средства 62 семьи смогут приобрести или построить квартиры в любом населенном пункте Украины», – добавили в Луганской ОГА.

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