Погиб житель Донетчины: На трассе в Полтавской области расстреляли автомобиль

Сегодня, 29 июля, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, около 16:00 полицейские обнаружили обстрелянный автомобиль «Mercedes-Benz S-Class», внутри был погибший. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Полтавской области.

«В салоне авто обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший – житель Донецкой области, 1985 года рождения», – сообщили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. У погибшего – пулевые ранения, обстоятельства устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК («Умышленное убийство»).