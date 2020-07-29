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Нуждаются в уходе: Одинокие пенсионеры 80+ будут получать ежемесячное пособие

29.07.20 18:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе, получат ежемесячное пособие в размере 685 грн. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)», – говорится в сообщении.

Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

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