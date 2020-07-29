Въезд в Украину из «Л-ДНР» через Россию: Правозащитник пояснил, как избежать оплаты штрафа на границе

При выезде в Украину из «Л-ДНР» через Россию человек нарушает правила въезда/выезда на неподконтрольные украинской власти территории. И при пересечении российско-украинской границы украинские пограничники на гражданина составляют административный протокол, предусматривающий штраф от 1700 грн. Срок исковой давности этого протокола – 3 месяца, и его можно оспорить в суде. Об этом рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Человек оплачивает штраф не сразу на границе. Пограничная служба направляет протокол в суд, а суд уже принимает решение об оплате. «Действительно, пограничная служба при въезде человека в Украину через границу, видя, что он нарушил правила пересечения (а это легко проверяется), составляет административный протокол и отправляют его в суд. И в суде принимается уже решение. Если суд постановляет, что необходимо оплатить штраф, тогда человек оплачивает. Как правило, это происходит, если человек не проявляет никакой активности. Но данный протокол можно оспорить», – говорит Лисянский.

Срок исковой давности у такого протокола – 3 месяца, и если вовремя обратиться с протестом, «если грамотно построить юридическую защиту, подать доводы, заявлять ходатайства, то, в принципе, это дело в суде можно выиграть».

Он пояснил, что защита по таким вопросам строится на доводах, что с закрытием линии разграничения со стороны «Л-ДНР» у человека было нарушено право на свободу перемещения. Поэтому у него не оставалось иного выхода, как выехать из той же «ДНР» через незаконные пункты пропуска в Россию, тем самым нарушая украинское законодательство.

Лисянский советует людям, на которых составили протокол, сразу обращаться в представительства уполномоченного по правам человека или в правозащитные организации. «Приехав на подконтрольную территорию, получив копию протокола, человек может написать обращение, например, в представительство уполномоченного по правам человека, которое расположено в Харькове, в Луганской области – в Лисичанске, в Донецкой – в Славянске, в Бахмуте, скоро будет открыто в Покровске. Человек может и просто по телефону к нам позвонить, номера есть в открытом доступе. И мы тогда включимся в работу. У нас по закону есть право представлять интересы граждан в судах. И мы в судах разъясняем, почему сложилась такая ситуация, почему человек нарушил, и суд тогда не штрафовал человека», – рассказал правозащитник.

К своей работе представительство омбудсмена подключает и партнерские правозащитные организации. Потому что сейчас в региональных офисах представительств в Донецкой и Луганской областях на такой поток заявлений не хватает сотрудников. «Вал людей огромный, протоколов составляется очень много, а у нас физически сейчас там работает всего 9 человек (по штату – 11, но сейчас – 9). И мы сами не можем всех охватить. И вот правозащитные организации в судах отстаивали интересы граждан», – уточнил Лисянский.

При этом практика о фиксировании нарушений при пересечении границы или правил въезда / выезда с неподконтрольных территорий в Украине действует на протяжении 5-ти лет. Сейчас, если таким образом выехали из «Л-ДНР», то на границе составляют админпротокол. «А вот если человек побывал в Крыму не через официальные украинские пункты пропуска, то этому человеку запрещают въезд в Украину на протяжении от 3 до 5 лет», – подчеркнул правозащитник.

Лисянский согласен, что юридически ситуацию нужно менять, т.к. люди нарушают закон не по собственной воле. «Но мы должны понимать, что пограничники действуют согласно закона. Они увидели нарушение, и они составляют протокол. Но у меня прекрасная коммуникация с пограничной службой, которая работает по восточной Украине. И я сообщу о данной проблеме – ну, хорошо, вы протокол выписываете, а как человеку быть, если у него другого выхода нет», – заключил он.

Напомним, что при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены.

Как сообщалось ранее, сейчас вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. Для этого готовят подложные документы, вплоть до того, что в стоимость проезда включают штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» стоит 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»