Выборы 25 октября будут проходить с ограничениями из-за COVID-19, – Зеленский

Во время подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября, нужно учесть ограничения, которые связаны с эпидемией COVID-19. Об этом сегодня, 29 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

«Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов», – сказал Владимир Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком в ходе проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.