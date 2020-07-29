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На Донетчине рассказали, у кого самые большие зарплаты

29.07.20 19:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В июне в Донецкой области средняя номинальная заработная плата* составила 12 445 грн. По сравнению с маем она увеличилась на 5%, а по сравнению с июнем 2019 года – уменьшилась на 0,3%. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Номинальная зарплата в июне превышала средний показатель по Украине (11 579 грн) на 7,5%.

Регион традиционно удерживает второе место в стране. Так, самый высокий уровень оплаты труда в июне был в Киеве – 16 393 грн, самый низкий – в Черновицкой области, где он составил 9 504 грн.

В июне на Донетчине наиболее высокооплачиваемыми оказались работники машиностроения (18 377 грн).

Также превысила средний показатель по области зарплата работников:

  • металлургического комплекса – 17 121 грн;
  • сферы государственного управления – 15 427 грн;
  • предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 14 031 грн;
  • угольной промышленности – 14 014 грн;
  • финансовой и страховой деятельности – 13 486 грн;
  • предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 13 188 грн.

Ниже средней по региону была оплата труда работников:

  • торговли – 12 072 грн;
  • строительства (11 664 грн;
  • транспорта – 11 553 грн;
  • пищевой промышленности – 11 140 грн;
  • легкой промышленности – 10 425 грн;
  • образования – 9 894 грн;
  • сельского хозяйства – 9 143 грн.

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи (8 074 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июля на подконтрольной Украине части Донетчины составила 661,9 млн грн, или 21% всех долгов по ее выплате в Украине (3 146,4 млн грн).

В течение июня сумма долга по зарплате уменьшилась на 4,2 млн грн.

Напомним, что по последним опубликованным данным, в «ДНР» в мае среднемесячная заработная плата штатных работников составила 15 224 руб. (6 343 грн по местному курсу валют).

* зарплата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек). Учтена подконтрольная Украине территория

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