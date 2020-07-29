Фонд Рината Ахметова передал 5 аппаратов ИВЛ медикам Павлограда

Павлоградская больница интенсивного лечения получила 5 современных аппаратов искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. Благодаря этому закупленные аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после инсталляции практически в любом уголке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. С помощью интеллектуального режима аппарат сам анализирует состояние пациента и выбирает наиболее оптимальный уровень подачи кислорода. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Вручая сертификат на аппарат ИВЛ, генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин отметил вклад Рината Ахметова в борьбу Украины с коронавирусом: «Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с эпидемией и решение важнейших медицинских потребностей страны в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал ее частью. В рамках проекта приобретены и доставляются в Украину 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Фонд сделал почти невозможное. Аппараты ИВЛ искали по всему миру. Сами медики признают, что практически нереально купить высококачественные аппараты ИВЛ, так как они необходимы в каждой стране. Сегодня первую партию передаем для Павлограда – города, где расположены наши предприятия, живут и работают сотрудники и их семьи».

«С начала эпидемии коронавируса мы постоянно были в коммуникации с Фондом Рината Ахметова. У нас все получилось: область является одним из самых безопасных регионов. С первой волной эпидемии мы справились. А вся эта помощь аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и прочими материалами поможет быть в безопасности и еще лучше подготовиться ко второй волне, если она будет. Это инвестиция в наше будущее», – отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Как рассказала заместитель главного врача больницы Елена Гулидина, лечебное учреждение – опорное, здесь оказывают помощь больным коронавирусом и экстренную неотложную помощь всему региону. «На момент начала эпидемии у нас было всего 7 аппаратов ИВЛ и лишь 2 из них произведены в ХХІ веке. Потому это очень весомая помощь. Также мы благодарим за то, что научили наших врачей работать с этими современными аппаратами и оказывать профессиональную помощь», – сказала она.

«Мы благодарны за помощь, которая крайне необходима нашей больнице. Фонд Рината Ахметова постоянно работает с Павлоградом, и мы постоянно чувствуем его поддержку, – присоединился городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

После передачи аппаратов ИВЛ врачам отделений интенсивной терапии были вручены комплекты медицинской одежды, которые были изготовлены по индивидуальным размерам медиков по спецзаказу Фонда Рината Ахметова. Это только первая партия медицинской одежды. Остальные комплекты шьют, и они будут переданы в ближайшее время.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям Кривого Рога семь аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, в Днепропетровскую область от Фонда поступили 30 тысяч экспресс-тестов.

Также Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины получил от Фонда современный анализатор ПЦР-тестов на коронавирус CFX96 Touch и источник бесперебойного питания, который обеспечит функционирование аппарата даже в случае экстренных отключений электричества.