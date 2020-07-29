На Луганщине за взятку налоговик разрешал работать без лицензий

В Луганской области за вымогательство и получение взятки задержали работника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров региональной налоговой службы. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, инспектор-налоговик оказывал давление на бизнес и препятствовал осуществлению предпринимательской деятельности. Угрожая штрафом в размере 50 тыс. грн за осуществление деятельности без получения соответствующей лицензии, мужчина предложил предпринимателю «решить проблему» и не привлекать его к ответственности. Свою услугу ревизор оценил в 30 тыс. грн.

Налоговика задержали 12 июня после получения им первой части взятки.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.