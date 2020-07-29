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С 1 сентября вместо «пакета малыша» будут выдавать денежную помощь

29.07.20 19:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 29 июля, правительство приняло решение начать с 1 сентября реализацию проекта «Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в 2020-2021 годах», передает Правительственный портал.

Данный проект, в частности, предусматривает введение целевой денежной компенсации вместо натуральной помощи «пакет малыша» в размере 5 тыс. грн.

Для этого в «ПриватБанке» родителям новорожденных будут открывать счета со специальным режимом использования и выдавать им специальную социальную карту.

«Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения малыша и самостоятельно в течение года потратить денежную компенсацию исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц», – отмечают в Минсоцполитики.

К реализации пилотного проекта планируют привлекать на договорных началах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карточке.

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