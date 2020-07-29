Из Донецка и Славянска: Среди задержанной в Беларуси «группы Вагнера» есть выходцы из Донбасса (Фото)

Среди задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной компании Вагнера по крайней мере трое – родом из Донбасса. Об этом свидетельствует обнародованный список фамилий задержанных и данные базы «Миротворец».

Так, 34-летний Олег Дрыга – родом из ныне неподконтрольного украинской власти Донецка, воевал за «ДНР».

А 38-летний Максим Кошман (позывной «Коршун») – родом из Славянска, покинул город 5 июля 2014 года вместе с войсками «ополчения» Игоря Гиркина (Стрелкова).

В отношении Кошмана в Украине возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Он объявлен в розыск.

По информации «Радио Свобода», Геннадий Фетисов, который также есть в опубликованном списке «группы Вагнера», родился и прожил всю жизнь в Донецке.

17 из задержанных в Беларуси граждан России являются фигурантами украинской базы «Миротворец». При этом 5 из этих 17 человек в базе названы членами «группы Вагнера», которая участвовала в войне на востоке Украины и в Сирии.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 июля, ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. ЧВК Вагнера известна своим участием в войне на Донбассе.

Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин.