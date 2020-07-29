Вправе выйти из перемирия: Резников рассказал, когда украинские военные могут отвечать на обстрелы

Украинские военные в рамках своего функционала могут принимать адекватные меры в случае нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, вплоть до возобновления боевых действий. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «НВ».

Он отметил, что существуют нормы международного права, которые имеют в Украине высшую юридическую силу. Среди таких документов он назвал Гаагскую конвенцию 1907 года, которая регулирует правила, законы и обычаи войны. В статье 47 конвенции говорится, что в случае, если одна сторона нарушила перемирие, то другая сторона вправе выйти из этого перемирия и даже возобновить боевые действия.

«Наше военное командование об этом четко знает. В рамках их функционала, компетенции они способны принять решение, которое обеспечит моментальный отпор, если это реально агрессивные действия, реальное нарушение перемирия, а не единичные случаи выстрелов или взрывов, происходящих в зоне боевых действий», – отметил Резников.

Он также добавил, что говорить о частоте нарушений режима тишины можно будет только после обнародования отчета ОБСЕ, который выйдет на следующей неделе.

«Принимать решение, реальная ли это агрессия, должны наши военные. Я абсолютно доверяю украинской армии и убежден, что они защищают наш суверенитет и территориальную целостность именно на тех позициях, на которых они есть. Поэтому я думаю, что они являются экспертами в этой ситуации. Они будут докладывать президенту, и будет приниматься решение», – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу 27 июля.