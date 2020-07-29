Убытки более миллиарда: Озвучена сумма ущерба от лесного пожара под Северодонецком

В результате масштабного пожара под Северодонецком (Луганская обл.) местное лесничество понесло убытки более чем на 1 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Гослесагентства Василий Кузьович, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Он отметил, что уже посетил место пожара, где ознакомился с реальным масштабом последствий.

«Засаждение новым лесом территории, уничтоженной пожаром, может занять от 3 до 5 лет. Сейчас идет работа по поиску необходимых средств для восстановительных мероприятий», – сказал Кузьович.

По его словам, Гослесагентство также выясняет причины возгорания, однако окончательные выводы сделают только правоохранители. По последним данным, огнем повреждено почти 8 тыс. га.

Василий Кузьович подчеркнул, что главной задачей сейчас является обновление спецавтотранспорта для оперативной ликвидации пожаров в лесах.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.