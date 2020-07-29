Последствия протестов: В плену «ЛНР» до сих пор удерживают двух шахтеров

До сих пор неизвестна судьба двух участников шахтерских забастовок в неподконтрольном украинской власти Антраците (Луганская обл.). Об этом рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «Громадське радіо».

Двое мужчин были среди задержанных во время забастовки горняков на шахте «Комсомольская», которая проходила с 5 по 13 июня.

«Это шахтеры. Они исчезли. Насколько мне известно, один был с другой шахты, просто приехал поддержать», – сказал Лисянский.

Он отметил, что до сих пор точно не известно, сколько людей представители «МГБ ЛНР» задержали во время и после протестов.

«У меня была информация о 28-ми. Это задержаны за ту неделю, когда были протесты. Задержали не только шахтеров. После того, как прошел митинг у здания оккупационной администрации Антрацита, "МГБ" начало прорабатывать, кто его организовал. И пятерых жителей, о которых мне известно (а, это не значит, что только 5 – это то, о чем я смог узнать), задержали, продержали двое суток в изоляторе, на подвале и отпустили. Но после протестов аресты прокатились по всему Антрациту», – добавил правозащитник.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец июня «министерство госбезопасности ЛНР» продолжало удерживать «на подвалах» 7-рых шахтеров, участвовавших в забастовках на трех шахтах. Среди удерживаемых назывались, в частности:

Игорь и Виталий Ефановы – горняки шахты «Комсомольская» (г. Антрацит);

Станислава Ткаченко – рабочий шахты «Белореченская» (пгт Белореченский).

Напомним, забастовка на шахте «Комсомольская» в Антраците продолжалась с 5 по 13 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Рабочие требовали выплату задолженности по зарплате. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженности за апрель, однако без компенсаций и доплат.

Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых, но продолжило держать «на подвалах» 7 шахтеров, участвовавших в забастовках. В этой связи в «ЛНР» и «ДНР» призывают к всеобщей акции протеста «Поддержи похищенных шахтеров».