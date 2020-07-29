Весит менее 60 килограммов: Удерживаемый в «ДНР» Валерий Матюшенко находится в критическом состоянии

Валерий Матюшенко, которого незаконно удерживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова в Facebook.

«За последние два месяца гражданин Украины стремительно потерял вес – сейчас он весит менее 60 кг. Есть подозрение на онкозаболевание», – написала Денисова.

По ее словам, администрация колонии предложила Валерию госпитализацию в тюремной больнице, этапирование в которую займет более 3 недель. Из-за критического состояния здоровья он может физически не перенести такую дорогу.

«Кроме того, вчера родным так и не удалось передать ему хотя бы какие-то лекарства. Им было отказано из-за отсутствия чеков на них», – добавила омбудсмен.

Она призвала руководство Международного Комитета Красного Креста в Украине, субделегацию МККК в Донецке срочно осуществить визит к Валерию Матюшенко, способствовать его немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Также Людмила Денисова обратилась к координатору от ОБСЕ Тони Фришу с просьбой лично вмешаться и способствовать предоставлению соответствующей помощи, а также поставить вопрос об освобождении Матюшенко по состоянию здоровья.

Напомним, Валерий Матюшенко уже почти 3 года находится в плену «ДНР», борьбу за его освобождение ведет его супруга Татьяна Матюшенко.

Валерий Матюшенко пропал 15 июля 2017 года в родном Комсомольском (в 2016 году переименован в Кальмиусское, Старобешевскйи р-н, Донецкая обл.). Как потом выяснилось, ему надели мешок на голову прямо возле дома. Затем мужчину удерживали в Донецке на тюремной базе «Изоляция», где он перенес серьезные пытки. 28 марта февраля 2018 года состоялся «суд ДНР», который вынес решение – 10 лет заключения за шпионаж в пользу Украины. После «суда» еще месяц держали на «Изоляции», затем и две недели в донецком СИЗО, и уже потом поместили Макеевскую исправительную колонию № 32.

По словам Татьяны Матюшенко, у ее 55-летнего супруга сидром Туретта – это врожденное генетическое заболевание нервной системы. А за многие месяцы, проведенные в заключении, состояние Валерия в разы ухудшилось.