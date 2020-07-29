За рулем – в белых перчатках: К проискам пропавшего в «ЛНР» мужчины присоединились специалисты РФ

К поискам пропавшего в «ЛНР» жителя города Антрацит Александра Помникова присоединились российские правозащитники из Новочеркасска (Ростовская обл.). Об этом рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «Громадське радіо».

«Беженцы из Антрацита и иных городов, которые сейчас живут в Российской Федерации, у них также есть информация. В этой ситуации может помочь информация о местонахождении этого человека. Главный носитель информации – человек. Сейчас нужно прорабатывать все социальные связи, разговаривать, искать. Кто последний видел, где, как? Подключать интернет-специалистов», – пояснил Лисянский.

Он отметил, что машину пропавшего мужчины нашли неподалеку от его дома. По словам соседей, за рулем авто сидел незнакомый человек. «Стерты полностью отпечатки пальцев. Свидетели сообщают, что на этой машине ехал другой человек и соседи удивились, почему мужчина в белых перчатках», – добавил правозащитник.

Напомним, что Александр Помников (1973 г.р.) пропал в Антраците в конце апреля. 3 месяца не известно о его судьбе. Мужчина зарабатывал перепродажей иностранной валюты. Перед исчезновением он ехал на сделку по продаже валюты в 20 тыс. долл.