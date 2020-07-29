Выбор не случаен: В Киеве хотят назвать переулок в честь погибшего под Иловайском добровольца из Донецка

В Киеве хотят переименовать переулок Радищева в честь погибшего под Иловайском добровольца из Донецка Юрия Матущака. Такая инициатива появилась среди друзей Юрия – переселенцев из Донецка, передает «Радио Свобода».

«Юра был достойным гражданином Украины. Будучи в Донецке, он основал молодежную организацию "Поштовх", которая держала отчетливый проукраинский вектор», – рассказывает друг Юрия, ветеран и общественный активист Виталий Овчаренко.

По его мнению, такие инициативы важны для того, чтобы имена отдавших свои жизни за Украину не исчезли бесследно.

«Культура памяти в Украине в последние годы радует, потому что вместо непонятных названий, появляется много улиц с именами настоящих украинских героев, одним из таких людей является дончанин Юрий Матущак. В кругу друзей мы часто говорим, что когда мы вернемся в освобожденный Донецк, то одну из улиц в центре назовем в честь Юрия», – говорит Овчаренко. Комиссия по наименованиям при киевском городском голове приняла решение вынести на общественные слушания вопрос переулка Матущака. По процедуре эти слушания будут длиться 2 месяца, потом – рассмотрение на профильных комиссиях и сессиях Киевгорсовета.

Нынешний переулок Радищева расположен в Соломенском районе. Член комиссии по наименованиям Павел Островский рассказал, что выбор на этот переулок выпал не случайно: «Этот вариант был выбран, потому что жизненный путь Юрия Матущака тесно связан с Дружковкой, где он рос. Так вот, этот переулок Радищева, он фактически продолжает улицу Олексы Тихого – правозащитника и диссидента из Дружковки, а заканчивается он на железной дороге, сразу за которой начинается улица Дружковская. Очень символичный и удачный вариант переименования».

Инициатива по присвоению имени Матущака переулку была поддержана 14 голосами членов комиссии.

«Юра – человек, который боролся за украинский Донецк не по форме, а по сути. Он был одним из инициаторов присвоения Донецкому национальному университету имени Василия Стуса. Кроме того, Юрий работал учителем истории и много сил потратил на то, чтобы в Донецке было как можно больше украинского языка и пространства», – добавил Островский.

Юрий Матущак родился в Донецке 15 февраля 1987 года. Окончил исторический факультет Донецкого национального университета. После завершения обучения на год уехал в Польшу, где был волонтером и занимался проектом восстановления памяти о Волынских событиях 1943 года. В 2013 году Матущак принял активное участие в Революции Достоинства, участник донецкого Евромайдана.

В июне 2014 года Юрий покинул Донецк и переехал в Черновцы вместе со своей девушкой, итальянкой Франческой Леонарди.

В августе 2014 года ушел добровольцем в батальон «Днепр-1» (позывной «Ветер»). Юрий Матущак погиб 29 августа 2014 года во время выхода из Иловайского котла. 16 октября 2014 года временно похоронен на Краснопольском кладбище Днепра, как неопознанный герой. Тело Юрия опознали по тестам ДНК спустя 9 месяцев. Награжден орденом «За мужество» третьей степени посмертно.

На здании Донецкого национального университета им. Василия Стуса теперь размещена памятная доска, посвященная Юрию, которая была создана его отцом, художником Виталием Матущаком.