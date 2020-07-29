Все мужчины: На Донетчине еще 4 жителя заболели COVID-19 (Карта)

Сегодня, 29 июля, в Донецкой области зафиксировали еще 4 новых больных коронавирусом. За сутки нет новых выздоровевших. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, из заболевших:

2 – в Мариуполе (70-летние мужчины);

1 – в Мангушском районе (55-летний мужчина);

1 – в Святогорске (69-летний мужчина).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 865 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 658 человек;

на лечении – 195 пациент;

летальных случаев – 12.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине COVID-19 заболели 67 597 человек (37 394 пациента – выздоровели, 1 650 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 861 случай коронавируса (выздоровели – 658 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 123 случая коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 710 заразившихся (выздоровели – 792 человека, летальных случаев – 99). В «ЛНР» – 609 случаев COVID-19 (выздоровели – 569 человек, летальных случаев – 15).