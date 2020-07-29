В Киеве продолжается суд по избиению Сергея Сивохо (Фото)

Сегодня, 29 июля, в Печерском райсуде Киева состоялось заседание по иску лидера «Национальной платформы примирения и единства» Сергея Сивохо и нардепа Максима Бужанского против ветеранов АТО/ООС, представителей Национального корпуса Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.

Как сообщили в Нацкорпусе, во время судебного заседания защитник ветеранов Эдуард Вербинец подал ходатайство об отводе председательствующей судьи Виктории Бортнической. Она в свою очередь объявила перерыв на неопределенный срок для рассмотрения отвода, поэтому дата следующего заседания пока неизвестна.

Мероприятие сопровождалось митингом в поддержку ответчиков.

Фото пресс-службы Нацкорпуса

Напомним, что 12 марта в Киеве прошла презентация «Национальной платформы примирения и единства». Ее участники заявили, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. Планируется взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

В ходе презентации ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку, в ходе которой пострадал Сивохо. Часть участников инцидента были задержаны полицией, им избрана мера пресечения. Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.

После презентации Платформы Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО.