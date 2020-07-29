Опять жалоба «прилетела»: На русскоговорящих чиновников Донетчины в июле подали 7 жалоб

Несколько чиновников из Донетчины предоставляли комментарии СМИ на русском языке и получили за это жалобы. Обращение подали волонтеры инициативы "Паперовий фронт" через Правительственный контактный центр. Об этом сообщил инициатор движения Дмитрий Браславский, передает «Вільне радіо».

Только за июль волонтеры «Паперового фронта» зафиксировали 7 нарушений языкового закона в Донецкой области и направили соответствующие жалобы руководству этих работников. Среди них по два чиновника из Покровска, Бахмута, Краматорска и заместитель председателя одного из поселковых советов.

Среди них (в хронологическом порядке):

заместитель главного врача по охране детства Бахмутской больницы интенсивного лечения Ольга Крамаренко;

главный специалист отдела транспорта, связи и энергетики Краматорского горсовета Владислав Сарнацкий;

заместитель председателя Шабелькивськои поселкового совета Елена Портненко;

завкафедрой Донбасской академии архитектуры и строительства Алексей Губанов (Краматорск);

директор КП «Покровскводоканал» Владимир Хижняк;

главный бухгалтер управления семьи, молодежи и спорта Покровской горсовета Наталья Батрак;

председатель Бахмутской ОТГ Алексей Рева.

«Фактически, всем должен заниматься уполномоченный по защите государственного языка. Его недавно назначили, сейчас создается секретариат, то есть это ведомство пока не работает. Поэтому единственный механизм привлечения внимания к этой проблеме – написание жалоб от граждан», – говорит Браславский.

На 6 из выше указанных жалоб о нарушении языкового закона руководители перечисленных должностных лиц ответили: нарушителям объяснят закон о языке и напомнят об обязательности использования украинского языка на работе.

Последняя жалоба была на русскоязычный комментарий в СМИ председателя Бахмутской ОТГ Алексея Ревы об обнаруженном памятнике культурного наследия в селе Ивановском. На нее и. о. начальника управления культуры Донецкой облгосадминистрации Алина Конечно ответила: видео по ссылке, которую указал заявитель, удалено. Поэтому чиновница не имеет возможности «ни подтвердить, ни опровергнуть факт применения не государственного языка Бахмутским городским головой».

«Есть органы реагируют: провели беседу, подчеркнули важность соблюдения законодательства. А где они находят юридические основания не реагировать, типа они не должны этим заниматься. Но я и сам контролирую некоторые сюжеты новостей и вижу: те чиновники, которые ранее на русском разговаривали, уже пытаются говорить на украинском, потому что понимают: опять жалоба "прилетит". В большинстве я все же вижу движение вперед», – рассказывает активист.

Общественники разъясняют, как граждане могут реагировать на русскую речь чиновника:

если вы присутствуете во время выступления, можно попробовать сделать ему замечание. Если это невозможно или если он / она не отреагировали, зафиксируйте выступление на видео и выложите в Youtube;

если вы узнали о выступлении чиновника на не государственном языке из видео или радио-, видеосюжета, можно написать онлайн-обращение в Правительственный контакт-центр. Текущий статус и ход рассмотрения можно отследить по номеру обращения в собственном кабинете.

Оператор Правительственного контакт-центра распределяет жалобы и перенаправляет их на соответствующие органы исполнительной власти. Ответ присылают на электронную почту заявителя.