Житель Тернопольщины третий раз заразился коронавирусом

В Тернопольской области мужчина третий раз заболел коронавирусом. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.

«В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заражения», – подчеркнул глава ОГА Владимир Богайчук.

По состоянию на 29 июля с начала карантина в Терноплльской области зафиксировано 2 852 случая COVID-19. Сейчас интенсивный показатель заболеваемости в регионе – 270,7 случаев на 100 тыс. населения, в Украине – 159,0. При этом показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области – 1,4%, в Украине – 2,4%.

«На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии», – отметил Богайчук.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине COVID-19 заболели 67 597 человек (37 394 пациента – выздоровели, 1 650 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 865 случаев коронавируса (выздоровели – 658 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 123 случая коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 710 заразившихся (выздоровели – 792 человека, летальных случаев – 99). В «ЛНР» – 609 случаев COVID-19 (выздоровели – 569 человек, летальных случаев – 15).