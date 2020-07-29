15 лет Фонду Рината Ахметова: Как стать участником программы «Теперь я слышу»

Все 15 лет своей работы Фонд Рината Ахметова реализовывает проекты, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье ребенка. А специально для малышей с проблемами слуха был создан проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». На данный момент установлено 179 высокочувствительных слуховых аппаратов. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

Среди тех, кому помогли услышать мир, братья Марк и Мирослав Рогозяновы из Мариуполя. Их родители – Виктор и Анна – полностью глухие. Супруги надеялись, что детей эта беда обойдет стороной. Но врачи сразу огорчили родителей и диагностировали у сыновей аналогичный диагноз. Супруги Рогозяновы были в отчаянии. Анна на языке жестов рассказывает, что непросто находить общий язык со слышащими. И дети уже ощутили это на себе.

«Марку уже 6 лет. Он хочет общаться с другими детьми. Но не может, потому что ничего не слышит. Он пытается детям говорить что-то при помощи рук, но они не хотят с ним дружить», – объясняет Анна.

Врачи подарили надежду – братья могут слышать. Для этого необходимы современные и высокочувствительные слуховые аппараты. Рогозяновы обратились в Фонд Рината Ахметова. Так малыши стали участниками проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» и получили такие необходимые аппараты.

«По сути, это мини-компьютер с очень тонкими настройками», – говорит Наталья Кузнецова, слухопротезист Мариупольского центра слуха.

Марк Рогозянов

Мирослав Рогозянов

Еще одним участником проекта стал 6-летний Семен Сибирко, который живет под Киевом. Непоседливый малыш обожает познавать мир, и родителям стоит большого труда уследить за ним. Немалую роль в этом играет диагноз Семена – тугоухость.

Родители переживали, что из-за болезни сын будет отставать в развитии, замкнется в себе. «Бывает, что другие детки говорят между собой и смеются, а Семен переживает, что говорят о нем. Он может что-то недослышать и накручивает себя», – поясняет Наталья Сибирко.

Для нормального развития ребенка необходим современный слуховой аппарат. Но родители живут скромно и позволить себе такую покупку не могли. «Хотели взять аппараты в кредит, но даже в этом случае могли бы купить самую простую модель. Врач сказала, что такой аппарат не помог бы нашему сыну. Нам посоветовали обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова», – говорит Олег Сибирко, папа мальчика.

Фонд приобрел для ребенка два высокочувствительных слуховых аппарата. Теперь он впервые в жизни смог нормально общаться с родителями и сверстниками. «Благодарю Фонд и лично Рината Леонидовича за то, что подарил нам эти аппараты. С ними наш ребенок слышит мир так же, как мы. Спасибо, что не оставили нас с бедой один на один», – говорит Наталья.

Семен Сибирко

С благодарностью говорят о проекте и родители других участников. Так, Галина Роговая советует не бояться слов «слуховой аппарат». «Моему сыночку Даниилу качественные слуховые аппараты мы надели в 1,5 года благодаря Фонду Рината Ахметова. В комплексе с ежедневными занятиями Даниил начал усваивать речь», – рассказала женщина.

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» могут получить ребята, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.