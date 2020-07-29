Из-за украинцев в «группе Вагнера»: Руководство Беларуси вызывает посла Украины

В Минске сегодня, 29 июля, завершилось экстренное совещание у президента Беларуси с членами Совбеза в связи с задержанием 33 участников российской частной военной компании Вагнера, воевавших в том числе и на Донбассе. В этой связи руководство страны приглашает на беседу посла Украины. Об этом по окончанию совещания сообщил государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает белорусская «БелТА».

«В утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека – лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных опрашивают. Плюс 1 человек задержан в Гомельской области», – напомнил Равков.

Он охарактеризовал ситуацию, как «очень неприятный факт», который не подтвержден Российской Федерацией. «Потому что, если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», – сказал секретарь Совбеза.

При этом руководство Беларуси связывает прибывшую часть «группы Вагнера» с проводящийся в республике президентской избирательной кампанией и в связи с этим массовых мероприятий. «По организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», – заявил Андрей Равков.

В связи с гражданством задержанных кроме вызова посла России руководство страны также приглашает посла Украины. «Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – констатировал Равков.

Также он сообщил об усиления контроля пограничниками белорусско-российской границы «в рамках изучения обстановки».

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс 1 человек в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Он известен своим интересом к истории Третьего рейха, возможно отсюда и его позывной в честь немецкого композитора-мистика.

ЧВК Вагнера включена в санкционный список США