Первый в этом году: В «ЛНР» прибыл «гуманитарный конвой» из России

В «ЛНР» сегодня, 30 июля, прибыли автомобили очередного «гуманитарного конвоя» из России. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Автомобили очередного, 97-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка», – уверяют в «ЛНР».

«8 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск медикаменты», – добавляют в «республике».

Напомним, в предыдущий раз грузовики 96-го «гумконвоя» из РФ приезжали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. В тот раз, по сообщению Госпогранслужбы Украины, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление грузовиков.