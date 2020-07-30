Тело ребенка нашли у лесополосы: В «ЛНР» ликвидировали волка, который убил двухлетнюю девочку (Фото)

В неподконтрольном украинским властям селе Петровеньки (Славяносербский р-н, Луганская обл.) нашли и убили волка, который напал на двухлетнюю девочку.

Как уверяют в пресс-службе «МВД ЛНР», сообщение о нападении поступило в «МВД» 16 июля в 22:00 от жительницы села Петровеньки 1978 года рождения. Женщина рассказала, что 16 июля примерно в 19:00 пропала ее дочь 2018 года рождения. По словам заявительницы, ребенка похитило животное, которое утащило девочку в сторону соседского приусадебного участка.

Были организованы поиски, сотрудники «МВД» привлекли к ним служебных собак.

Утром 17 июля на расстоянии в 500 метров от железнодорожных путей, возле лесополосы, было обнаружено тело девочки, присыпанное землей и примятой травой. При осмотре были обнаружены раны от зубов – предположительно, дикого зверя.

В «полиции» создали загонные группы, и в черте населенного пункта обнаружили и ликвидировали животное – волка. Так как охотятся волки обычно стаей, это была волчица, которая убила и спрятала девочку, чтобы потом оттащить ее своим волчатам. А логово может находиться в 50 километрах. К жилью также мог подойти волк-отшельник, и очень опасно, что такое животное может болеть бешенством.

После ликвидации волка-убийцы, уверяют в «ЛНР», сообщения о диких животных от местных жителей не поступали.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube