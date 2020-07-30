Украинская армия получила модернизированные танки «Булат»

«Завод им. В.А. Малышева» передал Вооруженным силам Украины два модернизированных танка «Булат». Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящий в состав ГП "Укроборонпром", отгрузил заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат"», – говорится в сообщении.

По словам директор завода Василия Крыласа, на предприятии провели не только заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками.

«Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток», – рассказал Крылас.

БМ «Булат» – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б.