Резников прокомментировал предложение Зеленского по ТКГ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет рад, если главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе назначат первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом Резников сообщил в комментарии «Украинской правде».

«Скажу просто: я реально расстроен из-за того, что Леонид Кучма, второй президент, отпросился у действующего президента Владимира Зеленского. Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве», – сказал Резников.

На вопрос, предлагал ему Владимир Зеленский возглавить украинскую делегацию в ТКГ, Резников ответил: «Давайте это опустим».

Говоря о том, готов ли он возглавить украинскую делегацию, если будет такое предложение, Резников сказал: «Я бы хотел, чтобы во главе был кто-то из патриархов. Убежден, что так лучше для Минского процесса. И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седовласый».

Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что делегацию Украины в ТКГ должен возглавить человек с опытом, который является центристом и которого уважает большинство населения нашего государства. Глава государства сообщил, что на должность есть несколько претендентов. В частности, это вице-премьер Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук. В свою очередь, Леонид Кравчук прокомментировал свое возможное назначение главой ТКГ по Донбассу.